«Манчестер Сити» объявил об уходе Агуэро

«Манчестер Сити» официально объявил о том, что контракт с форвардом Серхио Агуэро не будет продлён по окончанию сезона, и 32-летний аргентинец уйдёт в другую команду. Нападающий появился на «Этихаде» в 2011 году, перейдя из «Атлетико», и в 384 матчах в составе «горожан» отметился 257 голами. В честь Агуэро на домашнем стадионе «Сити» появится статуя, ранее подобной почести были удостоены Венсан Компани и Давид Сильва.

- Вклад Серхио в результаты «Манчестер Сити» на протяжении 10 лет сложно переоценить. Его имя навсегда останется в памяти наших болельщиков, - заявил глава «Сити» Халдун аль-Мубарак.