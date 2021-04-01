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​Роджерс: «Очень хорошо, что Мэддисон вернулся в состав

01 Апреля 2021, 23:17,

Накануне матча с «Манчестер Сити» главный тренер «Лестера» Брендан Роджерс оценил форму полузащитника Джеймса Мэддисона.

- Он вернулся к тренировкам и будет доступен на выходных, и это отличные новости для нас. Понятно, что он не готов на 100%, но в плане футбольной формы выглядит здорово, - заявил Роджерс на пресс-конференции. - На протяжении последних недель он работал с командой. Сейчас он не жалуется на боль и выглядит отлично. Очень хорошо, что он вернулся в состав, надеемся, что он будет здоров до конца сезона.

Мэддисон забил 11 голов и 10 раз ассистировал партнерам в 32 матчах сезона.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Лестер, Брендан Роджерс, Джеймс Мэддисон
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