Агуэро обратился к болельщикам «Манчестер Сити»: «Продолжу отдаваться по полной до конца сезона»

Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выступил с обращением к болельщикам после объявления клуба о том, что новый контракт с аргентинцем не будет подписан.

- Я чувствую удовлетворение и гордость от игры в «Манчестер Сити» на протяжении 10 лет, что необычно для современного профессионального футбола. 10 сезонов невероятных достижений, где я смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба.

Я продолжу отдаваться по полной до конца сезона, чтобы завоевать больше трофеев и подарить больше радости болельщикам. Я полностью готов к новым вызовам с былой страстью и профессионализмом, что всегда мне помогало играть на высочайшем уровне, - написал Агуэро в «Инстаграме».