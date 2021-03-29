Агуэро обратился к болельщикам «Манчестер Сити»: «Продолжу отдаваться по полной до конца сезона»

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29 Марта 2021, 22:35,
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Форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро выступил с обращением к болельщикам после объявления клуба о том, что новый контракт с аргентинцем не будет подписан.
- Я чувствую удовлетворение и гордость от игры в «Манчестер Сити» на протяжении 10 лет, что необычно для современного профессионального футбола. 10 сезонов невероятных достижений, где я смог стать лучшим бомбардиром в истории клуба.
Я продолжу отдаваться по полной до конца сезона, чтобы завоевать больше трофеев и подарить больше радости болельщикам. Я полностью готов к новым вызовам с былой страстью и профессионализмом, что всегда мне помогало играть на высочайшем уровне, - написал Агуэро в «Инстаграме».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Манчестер Сити, Серхио Агуэро