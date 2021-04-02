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Гвардиола: «Мы не готовы покупать нападающего с нынешними ценами»

02 Апреля 2021, 16:50,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола считает, что клуб не купит нападающего на замену Серхио Агуэро.

«Не знаю, что произойдёт в летнее трансферное окно, но мы не готовы покупать форварда с нынешними ценами. Это просто невозможно. Мы не можем позволить себе такие траты. Все клубы испытывают финансовые трудности, мы не являемся исключением. На данный момент вероятность того, что мы не купим нападающего летом очень высока», - цитирует Гвардиолу BBC.

Напомним, что Агуэро станет свободным агентом летом. Ранее «горожане» заявили, что не планируют продлевать соглашение с аргентинцем.
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола
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Комментарии (3)
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0
ингерман
02 Апреля 2021, 18:26

ай пепка-красава.. явно какую-нить цЫганскую комбинацию замутить хочет.. адназначна! )))

0
Zenituwka
02 Апреля 2021, 16:58

Пеп, первое апреля прошло уже. Да и шутка неправдоподобная

0
Volond
02 Апреля 2021, 16:55

Так может надо было бы оставить?!

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