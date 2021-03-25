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Инс советует «Манчестер Юнайтед» присмотреться к Агуэро

25 Марта 2021, 22:51,

Легенда «Манчестер Юнайтед» Пол Инс рекомендует «красным дьяволов» не совсем обычный вариант усиления состава на новый сезон.

- Это неверно, что у «Юнайтед» есть только два варианта - с Гарри Кейном и Эрлингом Холанном. Агуэро может покинуть «Манчестер Сити». Почему бы «МЮ» не заполучить его? Хотя бы рассмотрите этот вопрос. Если он хочет остаться в Премьер-лиге, а также живет в Манчестере, тогда в этом нет ничего плохого, чтобы «МЮ» вышел на рынок и заполучил Агуэро, - приводит слова Инса Ladbrokes.

Агуэро 32 года, из которых 10 он провел на «Этихаде». В текущем сезоне аргентинец забил три гола в 14 матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Серхио Агуэро, Пол Инс
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