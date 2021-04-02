Гвардиола: «Мы станем ещё ближе к завоеванию титула, если обыграем «Лестер»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Лестера».

«Мы станем ещё ближе к завоеванию титула, если обыграем «Лестер», в этом случае каждый матч может стать решающим.

Определился ли я с составом на игру с «Лестером»? Сегодня мы увидим, кто из футболистов вернётся в расположение клуба. Каждый день ситуация меняется. С составом на матч с «Лестером» я определюсь завтра. Люди продолжают говорить, что мы находимся в прекрасном положении, но все мои мысли после матча с «Лестером» будут сконцентрированы на игре с дортмундской «Боруссией», - цитирует Гвардиолу BBC.