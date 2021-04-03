​Гвардиола: «Сделали большой шаг к чемпионскому титулу АПЛ»

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03 Апреля 2021, 21:54,
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после гостевой победы над «Лестером» со счётом 2:0.
«Мы играли против невероятной команды. У нас были проблемы, но мы были терпеливы и в итоге сделали большой шаг к чемпионскому титулу Премьер-лиги.
Никогда не угадаешь, в каком состоянии находятся игроки после сборных. Сегодня я решил довериться некоторым своим игрокам, которые давно не играли. После побед ребята знают, что они должны играть хорошо, чтобы снова получить шанс.
Премьер-лига – лучшее соревнование для побед. Мы близки к титулу. Нам нужно ещё три победы», - сказал Гвардиола Sky Sports.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола