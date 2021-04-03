​Гвардиола: «Сделали большой шаг к чемпионскому титулу АПЛ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался после гостевой победы над «Лестером» со счётом 2:0.

«Мы играли против невероятной команды. У нас были проблемы, но мы были терпеливы и в итоге сделали большой шаг к чемпионскому титулу Премьер-лиги.

Никогда не угадаешь, в каком состоянии находятся игроки после сборных. Сегодня я решил довериться некоторым своим игрокам, которые давно не играли. После побед ребята знают, что они должны играть хорошо, чтобы снова получить шанс.

Премьер-лига – лучшее соревнование для побед. Мы близки к титулу. Нам нужно ещё три победы», - сказал Гвардиола Sky Sports.