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«Манчестер Сити» приостановил переговоры о новом контракте Стерлинга

28 Марта 2021, 18:59,

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг связан с «горожанами» контрактом до лета 2023 года. Стороны уже обсуждали детали новой сделки, но сейчас переговоры поставлены на паузу. Первая причина: английский клуб намерен в первую очередь определиться с будущим Кевина де Брёйне, Фернандиньо и Серхио Агуэро. Также, согласно информации The Sun, в начале года Стерлинг разорвал отношения со своим агентом Эйди Уордом и передал свои дела адвокатам.

Несмотря на ситуацию с переговорами, руководство «Манчестер Сити» не опасается за будущее Стерлинга, так как уверено в том, что новая сделка будет заключена вскоре после того, как у футболиста появится новый постоянный агент.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Манчестер Сити, Рахим Стерлинг
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
28 Марта 2021, 19:06

Дублируете новости.
P.S. Стерлинг зажрался, с его реализацией грех просить большего!

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