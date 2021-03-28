«Манчестер Сити» приостановил переговоры о новом контракте Стерлинга

Форвард «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг связан с «горожанами» контрактом до лета 2023 года. Стороны уже обсуждали детали новой сделки, но сейчас переговоры поставлены на паузу. Первая причина: английский клуб намерен в первую очередь определиться с будущим Кевина де Брёйне, Фернандиньо и Серхио Агуэро. Также, согласно информации The Sun, в начале года Стерлинг разорвал отношения со своим агентом Эйди Уордом и передал свои дела адвокатам.

Несмотря на ситуацию с переговорами, руководство «Манчестер Сити» не опасается за будущее Стерлинга, так как уверено в том, что новая сделка будет заключена вскоре после того, как у футболиста появится новый постоянный агент.