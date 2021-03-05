Маунт: «Челси» добился большой победы»

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05 Марта 2021, 10:36,
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Хавбек лондонского «Челси» Мэйсон Маунт, принесший своей команде победу в гостевом матче с «Ливерпулем» (1:0), пообщался с представителями СМИ после окончания встречи.
«У нас отличная серия. Мы не пропускаем, но мало забиваем. «Челси» добился большой победы. Нам нужно стремиться набирать три очка в каждом поединке. Мы способны на это и хотим продолжать в том же ключе», - приводит слова полузащитника BBC Sport.
После 27 туров подопечные Томаса Тухеля набрали 47 баллов и занимают четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Лондонский коллектив отстает от идущего третьим «Лестера» на три пункта.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Ливерпуль, Мэйсон Маунт
Какое же Вернер дерево! Даже не дерево - бревно... Ни ума, ни чувства позиции, ни виденья партнёров и соперников. Футбольный аутист. Скорость и хоть какой-то удар - всё! И после этого начинается плач о том, что Абрахам - не уровень, Жиру - старый... Так поставьте в центр Хавертса - он в Невере играл ЦФ, и играл здорово, в манере Кейна. Так нет, ставят этого недоумка-бегунка... Уж лучше Абрахама или Жиру.