Маунт: «Челси» добился большой победы»

Хавбек лондонского «Челси» Мэйсон Маунт, принесший своей команде победу в гостевом матче с «Ливерпулем» (1:0), пообщался с представителями СМИ после окончания встречи.

«У нас отличная серия. Мы не пропускаем, но мало забиваем. «Челси» добился большой победы. Нам нужно стремиться набирать три очка в каждом поединке. Мы способны на это и хотим продолжать в том же ключе», - приводит слова полузащитника BBC Sport.

После 27 туров подопечные Томаса Тухеля набрали 47 баллов и занимают четвертую строчку в турнирной таблице Премьер-лиги. Лондонский коллектив отстает от идущего третьим «Лестера» на три пункта.