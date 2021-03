Голкипер «Челси» Менди установил рекорд АПЛ по «сухим» матчам

«Ливерпуль» на своем поле принимал лондонский «Челси» в рамках 29-го тура английской Премьер-лиги. Подопечные Юргена Клоппа потерпели минимальное поражение со счетом 0:1.

Как отмечает Opta, голкипер «пенсионеров» Эдуард Менди провел 12-й «сухой» поединок в чемпионате Англии. Всего на его счету 22 сыгранных матча. Менди является единственным из 210 вратарей, появлявшихся на поле как минимум в десяти встречах Премьер-лиги, кто не пропустил более чем в половине игр.

По итогам 27 туров «Челси» набрал 47 баллов и занимает четвертое место в турнирной таблице. Лондонцы отстают от идущего третьим «Лестера» на три очка.

55% - Édouard Mendy has kept 12 clean sheets in 22 Premier League starts (55%); of the 210 goalkeepers to have started at least 10 games in the competition, he is the only one to keep a clean sheet in over half. Force. pic.twitter.com/zeOJCa5y2r