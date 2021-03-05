Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» нанёс 99 ударов подряд в домашних матчах, не забив ни разу

05 Марта 2021, 16:41,

В четверг «Ливерпуль» проиграл «Челси» в матче Премьер-лиги со счётом 0:1. Уникальность этой неудачи в том, что «красные» уступили уже в пятом матче кряду на своём поле, что является клубным антирекордом.

Если вооружиться статистическими данными Opta, за исключением пенальти и автоголов «Ливерпуль» с прошлого забитого мяча на «Энфилде» нанес 99 ударов подряд, которые не стали результативными. С сезона 2006/07, когда начали считать подобные показатели, только две команды Премьер-лиги имеют худшие показатели.

«Ливерпуль» занимает седьмое место с отставанием от лидера в 22 очка.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ливерпуль
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