«Ливерпуль» нанёс 99 ударов подряд в домашних матчах, не забив ни разу

В четверг «Ливерпуль» проиграл «Челси» в матче Премьер-лиги со счётом 0:1. Уникальность этой неудачи в том, что «красные» уступили уже в пятом матче кряду на своём поле, что является клубным антирекордом.

Если вооружиться статистическими данными Opta, за исключением пенальти и автоголов «Ливерпуль» с прошлого забитого мяча на «Энфилде» нанес 99 ударов подряд, которые не стали результативными. С сезона 2006/07, когда начали считать подобные показатели, только две команды Премьер-лиги имеют худшие показатели.

«Ливерпуль» занимает седьмое место с отставанием от лидера в 22 очка.