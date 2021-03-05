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Робертсон: «Ливерпуль» продолжает падение»

05 Марта 2021, 08:33,

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон поделился впечатлениями от встречи с лондонским «Челси» (0:1) в рамках 29-го тура Премьер-лиги. Решающий гол забил Мэйсон Маунт на 42-й минуте.

«Пять матчей дома без побед - очень плохой результат для «Ливерпуля». Мы начали теряться, когда уступаем в счете. Нужно уметь принимать удары, нельзя допускать такого.

Не нужно вспоминать о былых заслугах, прошлый сезон давно завершился. Пока это не тот «Ливерпуль», который был раньше. Мы продолжаем падение», - приводит слова защитника Goal.com.

«Ливерпуль» с 43 набранными баллами занимает лишь седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ливерпуль, Эндрю Робертсон
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