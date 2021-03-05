«Это серьёзный удар»: Клопп прокомментировал поражение от «Челси»

|
05 Марта 2021, 08:19,
|
|
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ после поединка 29-го тура Премьер-лиги против лондонского «Челси». Мерсисайдцы потерпели поражение со счетом 0:1. Гол забил Мэйсон Маунт.
«Мастерство Маунта решило исход встречи. Это был очень интересный поединок, в котором мы имели больше моментов, чем у соперника. Но одна из наших ошибок стала фатальной. Это серьезный удар, однако еще не конец», - приводит слова немецкого специалиста портал Goal.
После этого поражения «Ливерпуль» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» благодаря победе поднялся на четвертую строчку.
|
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Юрген Клопп