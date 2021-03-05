Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

«Это серьёзный удар»: Клопп прокомментировал поражение от «Челси»

05 Марта 2021, 08:19,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ после поединка 29-го тура Премьер-лиги против лондонского «Челси». Мерсисайдцы потерпели поражение со счетом 0:1. Гол забил Мэйсон Маунт.

«Мастерство Маунта решило исход встречи. Это был очень интересный поединок, в котором мы имели больше моментов, чем у соперника. Но одна из наших ошибок стала фатальной. Это серьезный удар, однако еще не конец», - приводит слова немецкого специалиста портал Goal.

После этого поражения «Ливерпуль» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» благодаря победе поднялся на четвертую строчку.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
fireland
05 Марта 2021, 08:35
Это у Ливарпуля было больше моментов ? Что он курит ?
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Экс-игрок сборной Бразилии: «Роналду никогда не достигнет уровня Пеле, Марадоны и Месси»
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
Два удаления, камбэк Промеса и чудесный Хвича: «Спартак» проиграл «Рубину» впервые за 82 месяца
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
«МЮ» против «Милана» и другие пары 1/8 финала Лиги Европы
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Экс-футболист «Интера»: «Ювентус» не прогрессирует из-за Роналду»
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром
Снова скука в матче грандов АПЛ: «Челси» и «Манчестер Юнайтед» разошлись нулевым миром


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 10000 Обзор Играть
7 Бонус: 19500 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола