«Это серьёзный удар»: Клопп прокомментировал поражение от «Челси»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп пообщался с представителями СМИ после поединка 29-го тура Премьер-лиги против лондонского «Челси». Мерсисайдцы потерпели поражение со счетом 0:1. Гол забил Мэйсон Маунт.

«Мастерство Маунта решило исход встречи. Это был очень интересный поединок, в котором мы имели больше моментов, чем у соперника. Но одна из наших ошибок стала фатальной. Это серьезный удар, однако еще не конец», - приводит слова немецкого специалиста портал Goal.

После этого поражения «Ливерпуль» занимает лишь седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» благодаря победе поднялся на четвертую строчку.