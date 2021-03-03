Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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Тухель: «Клопп - гений»

03 Марта 2021, 23:35,

В главном матче Премьер-лиги из запланированных на четверг «Челси» сыграет против «Ливерпуля», и наставник «синих» Томас Тухель с нетерпением ждёт встречи с коллегой Юргеном Клоппом, которая станет для них первой в АПЛ.

- Приходя в Премьер-лигу, видишь здесь не только лучшие клубы мира, но и лучших тренеров. Один из них Юрген, который доказал это работой во многих клубах. Для меня вызов - сыграть против него. Он гений, но в конце концов мы не играем в теннис, а должны руководить своими командами, - заявил Тухель на пресс-конференции.

- Юрген доказал, что он выдающийся, он делает любой клуб боевой единицей, и во всех трех клубах, где он был, становился их большой частью и завоевывал сердца болельщиков. Это большой успех.

В 14 матчах против Клоппа Тухель дважды праздновал победы и 9 раз оказывался в роли побежденного. В карьерах обоих наставников были «Майнц» и «Боруссия» Дортмунд.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Челси, Ливерпуль, Юрген Клопп, Томас Тухель
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