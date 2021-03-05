Тухель: «Челси» играл на кураже против «Ливерпуля»

Рулевой лондонского «Челси» Томас Тухель высказался о победе над «Ливерпулем» (1:0) в матче 29-го тура чемпионата Англии. Судьбу встречи решил гол Мэйсона Маунта в концовке первого тайма.

«Блестящая командная игра. Мы действовали на кураже. Команда отлично владела мячом и показывала хорошую игру в атаке. Это был матч за шесть очков. «Челси» движется вперед шаг за шагом. Пока нет времени на празднование успеха», - приводит слова Тухеля портал Goal.com.

Благодаря победе «пенсионеры» поднялись на четвертое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Мерсисайдцы занимают лишь седьмую позицию.