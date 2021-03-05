Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ 2020-2021
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«Ливерпуль» установил два исторических антирекорда

05 Марта 2021, 08:40,

В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал лондонский «Челси». Подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение со счетом 0:1. Гол забил Мэйсон Маунт.

Согласно данным Opta Joe в «Твиттере», «красные» впервые в истории потерпели пять подряд домашний поражений во всех турнирах. Кроме того, «Ливерпуль» стал первым чемпионом Англии, потерпевшим пять неудач кряду на своем поле.

Ранее мерсисайдцы проиграли «Бёрнли», «Брайтону», «Манчестер Сити» и «Эвертону».

После 27 сыгранных матчей «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Челси, Ливерпуль
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