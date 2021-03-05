«Ливерпуль» установил два исторических антирекорда

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05 Марта 2021, 08:40,
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В рамках 29-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на «Энфилде» принимал лондонский «Челси». Подопечные Юргена Клоппа потерпели поражение со счетом 0:1. Гол забил Мэйсон Маунт.
Согласно данным Opta Joe в «Твиттере», «красные» впервые в истории потерпели пять подряд домашний поражений во всех турнирах. Кроме того, «Ливерпуль» стал первым чемпионом Англии, потерпевшим пять неудач кряду на своем поле.
Ранее мерсисайдцы проиграли «Бёрнли», «Брайтону», «Манчестер Сити» и «Эвертону».
После 27 сыгранных матчей «Ливерпуль» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Челси, Ливерпуль