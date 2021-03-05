Клопп - всё? «Ливерпуль» дома проиграл «Челси», всего один раз пробив в створ ворот

Центральный матч четверга состоялся в Англии – в рамках 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Челси».

Неплохой график получил «Челси» на стыке февраля и марта. Третий кряду топ-соперник: после «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» - выезд к «Ливерпулю». Нельзя не отметить, что Томас Тухель у руля «синих» ещё ни разу не проиграл, а за последние шесть матчей (!) пропустил всего один раз. Хотя щенячьей радости от игры «Челси» у болельщиков не было. Довольно скучно действовали «синие», стараясь просто не ошибиться у своих ворот и перебегать соперника впереди. Пока работает.

Главное в этом сложном сезоне – добытый результат, а поэтому «Челси» не стоит жаловаться на Тухеля, а вот дела Клоппа идут скверно. Только в последний день февраля «красные» прервали серию из четырёх кряду поражений в АПЛ. За самый короткий месяц зимы «Ливерпуль» вывалился из топ-5 и отстал от «Манчестер Сити» почти на 20 очков. Почти идентичная картина той, что наблюдалась на данном этапе в прошлом сезоне. Гвардиола пока берёт убедительный реванш в личной гонке с Клоппом.

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На выезд в Ливерпуль «Челси» приехал составом очень осторожным. Пять защитников, Канте, Жоржиньо и только три игрока впереди. Тем более удивительно, что именно «синие» первыми создали опасный момент. Бен Чилуэлл, отвечавший за весь левый фланг вырезал кросс на Вернера. Тимо принял мяч, устранил Робертсона и с правой пальнул над перекладиной. Трио Мане - Фирмино -Салах к тому моменту не впечатляло. Садио и Мохамед просто ускорялись за дальними забросами, а Роберто пропадал в центре поля.

А вот оборона «Ливерпуля» продолжала сыпаться. После передачи Жоржиньо на Алиссона вдвоём убежали Зиеш и Вернер. Тимо протолкнул мяч мимо голкипера и забил уже в пустые ворота, но гол не засчитали. VAR решил, что немец забрался в микроскопический офсайд. Вроде и попеременно владели инициативой команды, но превосходство «Челси» ощущалось. И вылилось в закономерный гол перед самым перерывом. Маунт после шикарной диагонали Канте сместился слева в центр и классно пробил в «шестёрку» - 0:1.

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Замена Фирмино напрашивалась ещё в перерыве, но Клопп пока оставил Диогу Жоту, разминавшегося очень активно, на скамейке. «Челси» на это смотреть не стал, у «синих» атаки и так хорошо получались. Вполне могли лондонцы снять все вопросы до завершения часа игры. Чилуэлл сместился с левого фланга , обыгрался с Маунтом и с угла вратарской пробил в ближний угол. Алиссон парировал, мяч отлетел на Маунта, тот добивал по пустым уже воротам, но мяч с «ленточки» вынес Робертсон. Шикарный шанс упущен.

«Ливерпуль» же шокировал своим безволие. Команде Клоппа нужно отыгрываться, а к 85-й минуте ноль ударов в створ ворот. Не помогли и замены (Салах с Джонсом ушли, Жота и Окслейд-Чемберлен вышли). «Челси» же колол отлично. Вот только Тимо Вернер завершать атаки упорно не хотел, раз за разом проигрывая дуэль Алиссону. Но «Челси» и минимального преимущества хватило для победы над «Ливерпулем». «Синие» ворвались в четвёрку сильнейших, а «красные» упорно не хотят выбираться из середины таблицы АПЛ.