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Клопп - всё? «Ливерпуль» дома проиграл «Челси», всего один раз пробив в створ ворот

05 Марта 2021, 01:07,

Центральный матч четверга состоялся в Англии – в рамках 29-го тура АПЛ «Ливерпуль» принимал «Челси».

Протокол игры  
Ливерпуль 0:1 Челси
    42' Маунт Мэйсон (0:1)
Алиссон Бекер Александер-Арнольд Трент Фабиньо Энрике Кабак Озан Робертсон Эндрю Тьяго Алькантара   80' (Милнер Джеймс (   80') Вейналдум Джорджиньо Джонс Кёртис   62' (Жота Диогу (   62') Салах Мохамед   62' (Окслейд-Чемберлен Алекс (   62') Фирмино Роберто Мане Садио
Запасные: Шакири Джердан Кейта Наби Уильямс Неко Уильямс Рис III Адриан Сан-Мигель Ориги Дивок
Менди Эдуар Аспиликуэта Сесар Кристенсен Андреас Рюдигер Антонио Джеймс Рис II Канте Н'Голо Жоржиньо II Чилуэлл Бен Зиеш Хаким   66' (Пулишич Кристиан (   66') Маунт Мэйсон   81' (Ковачич Матео (   81') Вернер Тимо   90' (Хаверц Кай (   90')
Запасные: Эмерсон Палмиери Зума Курт Хадсон-Одои Каллум Алонсо Маркос Аррисабалага Кепа Жиру Оливье
04 марта. Стадион "Энфилд".

 

Неплохой график получил «Челси» на стыке февраля и марта. Третий кряду топ-соперник: после «Атлетико» и «Манчестер Юнайтед» - выезд к «Ливерпулю». Нельзя не отметить, что Томас Тухель у руля «синих» ещё ни разу не проиграл, а за последние шесть матчей (!) пропустил всего один раз. Хотя щенячьей радости от игры «Челси» у болельщиков не было. Довольно скучно действовали «синие», стараясь просто не ошибиться у своих ворот и перебегать соперника впереди. Пока работает.

Главное в этом сложном сезоне – добытый результат, а поэтому «Челси» не стоит жаловаться на Тухеля, а вот дела Клоппа идут скверно. Только в последний день февраля «красные» прервали серию из четырёх кряду поражений в АПЛ. За самый короткий месяц зимы «Ливерпуль» вывалился из топ-5 и отстал от «Манчестер Сити» почти на 20 очков. Почти идентичная картина той, что наблюдалась на данном этапе в прошлом сезоне. Гвардиола пока берёт убедительный реванш в личной гонке с Клоппом.

Embed from Getty Images

На выезд в Ливерпуль «Челси» приехал составом очень осторожным. Пять защитников, Канте, Жоржиньо и только три игрока впереди. Тем более удивительно, что именно «синие» первыми создали опасный момент. Бен Чилуэлл, отвечавший за весь левый фланг вырезал кросс на Вернера. Тимо принял мяч, устранил Робертсона и с правой пальнул над перекладиной. Трио Мане - Фирмино -Салах к тому моменту не впечатляло. Садио и Мохамед просто ускорялись за дальними забросами, а Роберто пропадал в центре поля.

А вот оборона «Ливерпуля» продолжала сыпаться. После передачи Жоржиньо на Алиссона вдвоём убежали Зиеш и Вернер. Тимо протолкнул мяч мимо голкипера и забил уже в пустые ворота, но гол не засчитали. VAR решил, что немец забрался в микроскопический офсайд. Вроде и попеременно владели инициативой команды, но превосходство «Челси» ощущалось. И вылилось в закономерный гол перед самым перерывом. Маунт после шикарной диагонали Канте сместился слева в центр и классно пробил в «шестёрку» - 0:1.

Embed from Getty Images

Замена Фирмино напрашивалась ещё в перерыве, но Клопп пока оставил Диогу Жоту, разминавшегося очень активно, на скамейке. «Челси» на это смотреть не стал, у «синих» атаки и так хорошо получались. Вполне могли лондонцы снять все вопросы до завершения часа игры. Чилуэлл сместился с левого фланга , обыгрался с Маунтом и с угла вратарской пробил в ближний угол. Алиссон парировал, мяч отлетел на Маунта, тот добивал по пустым уже воротам, но мяч с «ленточки» вынес Робертсон. Шикарный шанс упущен.

«Ливерпуль» же шокировал своим безволие. Команде Клоппа нужно отыгрываться, а к 85-й минуте ноль ударов в створ ворот. Не помогли и замены (Салах с Джонсом ушли, Жота и Окслейд-Чемберлен вышли). «Челси» же колол отлично. Вот только Тимо Вернер завершать атаки упорно не хотел, раз за разом проигрывая дуэль Алиссону. Но «Челси» и минимального преимущества хватило для победы над «Ливерпулем».  «Синие» ворвались в четвёрку сильнейших, а «красные» упорно не хотят выбираться из середины таблицы АПЛ.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Челси, Ливерпуль
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Комментарии (3)
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1
fireland
05 Марта 2021, 01:14
Уволили бы Фрэнка на месяц раньше, может и не было бы такого валидола в борьбе за топ-4. Ливерпуль ударил раз в створ, играя против Рюдигера и Кристенсена. Ущипните меня, мне показалось, что это Десайи и Терри.
0
CELTIC FROST
05 Марта 2021, 01:17

Поздравляю, конечно. У Челси теперь хорошие шансы на первую четверку. Заслуженно. Но меня больше удивляет Ливерпуль. Какой-то катастрофический кризис, команду словно подменили в АПЛ.Я даже за 30 лет мало чт могу подобное вспомнить.

0
CELTIC FROST
05 Марта 2021, 01:12

Полная инертность и безыдейность у "Ливерпуля" (с). Ужас. Кто бы мог подумать, что идущая на первом месте в преддверии нового года команда в этом самом новом году завалится так, что отдаст без борьбы титул, снизит до минимума шансы на попадание в зону ЛЧ, да и ЛЕ поставит под вопросом. Надо что-то менять((

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