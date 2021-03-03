Тухель: Абрахам не наказан

Главный тренер «Челси» Томас Тухель призвал не считать наказанием для Тэмми Абрахама непопадание в стартовый состав на недавний матч с «МЮ» (0:0). Также его заменили в перерыве поединка против «Саутгемптона» (1:1) 20 февраля.

- Ему немного не везет, не только в матчах, но и на тренировках, - заявил Тухель на пресс-конференции, говоря о голевой засухе форварда с 26 декабря. - Однажды вернется последнее касание, за что он сейчас борется. Моя работа - двигать его к пределам и не останавливаться в этом. Нам приходится урезать заявку на матч до 18 игроков, поэтому непопадание в их число не является наказанием или каким-то сигналом для игрока.

Абрахам забил 12 голов в этом сезоне. В четверг «Челси» сразится с «Ливерпулем».