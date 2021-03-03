​Алиссон сыграет с «Челси»

Голкипер Алиссон сыграет за «Ливерпуль» в матче Премьер-лиги против «Челси», который состоится в четверг, четвёртого марта. Об этом в Twitter сообщает журналист Пол Джойс, ссылаясь на слова главного тренера мерсисайдцев Юргена Клоппа.

Напомним, Алиссон пропустил поединок против «Шеффилд Юнайтед» по причине смерти своего отца.

Немецкий тренер «Ливерпуля» также сообщил, что на поле готов вернуться Фабиньо, в то время как состояние Диогу Жоты ещё будет оцениваться.

«Ливерпуль» занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги Англии на текущий момент.