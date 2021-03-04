«Ливерпуль» и «Челси» назвали стартовые составы

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04 Марта 2021, 22:34,
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Центральный матч четверга в Европе пройдёт на «Энфилде». В 29-м туре Премьер-лиги «Ливерпуль» сыграет против «Челси». Наставники команд определились со стартовыми составами.
«Ливерпуль»: Алиссон Бекер - Трент Александер-Арнольд, Энрике Фабиньо, Озан Кабак, Эндрю Робертсон - Кёртис Джонс, Тьяго Алькантара, Джорджиньо Вейналдум - Мохамед Салах, Роберто Фирмино, Садио Мане
«Челси»: Эдуар Менди - Сесар Аспиликуэта, Андреас Кристенсен, Антонио Рюдигер - Рис Джеймс, Нголо Канте, Жоржиньо, Бен Чилуэлл - Хаким Зиеш, Мэйсон Маунт - Тимо Вернер.
Матч начнется в 22:15. Текстовая трансляция запланирована на LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Челси, Ливерпуль