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Клопп: «Челси» сделал большой шаг вперёд при Тухеле»

04 Марта 2021, 08:42,

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с лондонским «Челси» в рамках 29-го тура чемпионата Англии.

«Мне уже видна идея обновленного «Челси». Томас Тухель сразу же перестроил команду под себя. Он многое изменил в игре «пенсионеров» и начал добиваться высоких результатов. «Челси» сделал большой шаг вперед, и нам предстоит встретиться с ними. Думаю, будет интересно», - передает слова немецкого тренера пресс-служба мерсисайдского клуба.

Матч «Ливерпуль» - «Челси» пройдет в четверг, четвертого марта, на стадионе «Энфилд». Начало - 23:15 по московскому времени.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Юрген Клопп, Томас Тухель
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