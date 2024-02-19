Ковачевич — о переходе в махачкалинское «Динамо»: «Были предложения из Китая и Кипра, но позвонил Алексич»

Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич рассказал о своём переходе в дагестанский клуб зимой 2023 года.

По словам сербского футболиста, большое влияние на его переход в «Динамо» оказал бывший главный тренер команды Горан Алексич.

«Были предложения из Кипра, Китая. Мне позвонил Горан Алексич, который тогда возглавлял «Динамо». Он мне всё рассказал о клубе, регионе и целях команды. Зимой 2022 года клуб сделал мне конкретное предложение, так и начался мой путь в «Динамо», — цитирует Ковачевича «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Ковачевич провёл за махачкалинское «Динамо» 20 матчей, в которых забил один гол и отдал одну результативную передачу. Напомним, что Алексич покинул дагестанскую команду летом прошлого года и с тех пор находится без клуба.