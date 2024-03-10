«Динамо» из Махачкалы вырвало победу у «Ленинградца»

В 22-м туре Мелбет-Первой лиги «Динамо» из Махачкалы принимало «Ленинградец». До 82-й минуты команды не могли открыть счёт, в итоге удача улыбнулась хозяевам поля. Ражаб Магомедов точно завершил атаку. А на 90-й минуте его команда удвоила перевес.
«Динамо» вышло на второе место благодаря победе со счетом 2:0, а соперник идет 14-м.
Протокол игры
|(1:0) Магомедов Ражаб82'
|(2:0) Касинтура Эгаш90'
Волк Давид•Шумахов Идар•Кагермазов Сослан55' (Сандрачук Александр (55') •Касимов Артём•Ковачевич Владимир• 27'Сундуков Темиркан76' (Храмцов Максим (76') •Юсупов Залимхан•Сердеров Сердер•Глушков Никита Сергеевич70' (Крачковский Антон (70') •Касинтура Эгаш•Зинович Кирилл 29'70' (Магомедов Ражаб (70')
Карабашев Никита•Беляев Максим•Волков Владислав II•Яковлев Андрей74' (Каптилов Валерий (74') •Калугин Никита• 79'Розманов Никита73' (Ильин Сергей (73') •Горелишвили Михаил•Колесниченко Кирилл•Суханов Эдуард 63'80' (Казаков Руслан (80') •Шепелев Владислав• 31'Апеков Руслан 21'73' (Жиронкин Виталий (73')
10 марта.
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