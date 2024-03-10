Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

«Динамо» из Махачкалы вырвало победу у «Ленинградца»

10 Марта 2024 • 18:05 Комментировать
Динамо Махачкала
2:0
Ленинградец

В 22-м туре Мелбет-Первой лиги «Динамо» из Махачкалы принимало «Ленинградец». До 82-й минуты команды не могли открыть счёт, в итоге удача улыбнулась хозяевам поля. Ражаб Магомедов точно завершил атаку. А на 90-й минуте его команда удвоила перевес.

«Динамо» вышло на второе место благодаря победе со счетом 2:0, а соперник идет 14-м.

Протокол игры  
Динамо Махачкала2:0Ленинградец
(1:0) Магомедов Ражаб82'  
(2:0) Касинтура Эгаш90'  
Волк ДавидШумахов ИдарКагермазов Сослан 55' (Сандрачук Александр ( 55') Касимов АртёмКовачевич Владимир  27'Сундуков Темиркан 76' (Храмцов Максим ( 76') Юсупов ЗалимханСердеров СердерГлушков Никита Сергеевич 70' (Крачковский Антон ( 70') Касинтура ЭгашЗинович Кирилл  29' 70' (Магомедов Ражаб ( 70')
Запасные: Гаджиев АбакарКостюков МихаилАлибеков МуталипГошев ЕвгенийКампо ФранцискоДжабраилов АбдулпашаМагомедов ТимурАбдурагимов Рамазан
Карабашев НикитаБеляев МаксимВолков Владислав IIЯковлев Андрей 74' (Каптилов Валерий ( 74') Калугин Никита  79'Розманов Никита 73' (Ильин Сергей ( 73') Горелишвили МихаилКолесниченко КириллСуханов Эдуард  63' 80' (Казаков Руслан ( 80') Шепелев Владислав  31'Апеков Руслан  21' 73' (Жиронкин Виталий ( 73')
Запасные: Хитяев АндрейКудрявцев РоманСоколов ДаниилМорозов НикитаСмирнов Егор
10 марта.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Махачкала Ленинградец

Новости по матчу

09 Марта
10:41
Актуальная ставка и прогноз на матч Динамо Махачкала – Ленинградец Мелбет-Первой лиги – 10 марта 2024
19 Февраля
13:27
Ковачевич: «Бердыев — большой тренер, я многому у него научился»
12:04
Ковачевич — о переходе в махачкалинское «Динамо»: «Были предложения из Китая и Кипра, но позвонил Алексич»
07 Февраля
13:25
Гаджиев: «По характеру Биджиев близок к Бердыеву»
11:54
В махачкалинском «Динамо» сообщили, что клуб определился с новым тренером
06 Февраля
16:51
В махачкалинском «Динамо» рассказали, какого тренера ищет клуб
16:39
Гаджиев допустил возвращение Бердыева в махачкалинское «Динамо»
01 Февраля
17:04
Махачкалинское «Динамо» обсудит с Мусаевым возможную работу в клубе
15:30
Попов предположил, почему Бердыев покинул махачкалинское «Динамо»
15:11
Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Я не собираюсь покидать клуб»
13:50
В махачкалинском «Динамо» намерены сохранить Бердыева до конца сезона
11:34
Бердыев близок к уходу из махачкалинского «Динамо»
11:00
В махачкалинском «Динамо» допустили уход Бердыева
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал двух главных соперников «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов Винисиус может уйти из «Реала» - назван возможный новый клуб нападающего «Реал» может уволить Анчелотти - названо важное условие Клопп и Хаби Алонсо могут возглавить суперклуб Испании Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Спасители Месси и Суарес урвали «Интер Майами» ничью с «Нэшвиллом» в Лиге чемпионов КОНКАКАФ ​Назван фаворит матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Холанн назвал главного игрока «Ливерпуля» Саттон назвал точный счёт матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити»
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок «Болонья» обыграла и «Аталанту», пропустив первой Рэшфорд быстро открыл счёт, но «Манчестер Сити» забрал дерби дублем Фодена и голом Холанна «Атлетик» не пропустил от «Барселоны» Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму
Спортивные новости
«Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Экс-тренер сборной России поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф КХЛ Чесноков оценил шансы Рублёва на победу в поединке с Лехечкой на турнире в Индиан-Уэллсе Пётр Ян победил китайца Ядуна на турнире UFC 299 и прервал серию из трёх поражений СКА обыграл «Торпедо в пятом матче серии и вышел в следующий раунд плей-офф КХЛ Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Черноморец Нв Черноморец Нв
СКА-Хабаровск СКА-Хабаровск
3
0
2.75 2.95 2.75
Видео
Окончен
Кубань Кубань
Арсенал Тула Арсенал Тула
0
0
3.75 3.30 2.00
Видео
Окончен
Динамо Махачкала Динамо Махачкала
Ленинградец Ленинградец
2
0
1.85 3.15 4.70
Видео
Окончен
Алания Алания
Сокол Сокол
0
0
1.67 3.60 5.20
Видео
11.03.24 в 19:30
Торпедо Москва Торпедо Москва
Тюмень Тюмень
2.03 3.25 3.70
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Марта
19:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Алания» с «Соколом» сыграли всухую
18:05 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Динамо» из Махачкалы вырвало победу у «Ленинградца»
16:59 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Черноморец» прервал серию поражений крупной победой
16:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
​Тульский «Арсенал» потерял очки в гостях у «Кубани»
09 Марта
15:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Родина» уверенно победила на поле «Шинника»
15:55 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» ушли в отрыв после победы над «Волгарём»
11:58 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Акрон» забил на один гол больше в гостях у «Енисея»
11:38 · Россия. Премьер-лига
Марсиньо считает, что двери для бразильцев в РПЛ открыл Халк
11:29 · Россия. Мелбет-Первая лига
В воскресенье «СКА-Хабаровск» сыграет против «Черноморца»
09:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бразильский футболист «Родины»: «Не вижу никакой проблемы сейчас ехать в Россию»
08 Марта
18:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Нефтехимик» выиграл дерби Татарстана у «КАМАЗа»
07 Марта
19:03 · Россия. Премьер-лига
В «Торпедо» не исключили, что «Спартак» поможет в подготовке поля «Лужников» к матчу Мелбет-Первой лиги
14:40 · Россия. Мелбет-Первая лига
Кузнецов высказался о шансах «Родины» выйти в РПЛ
05 Марта
14:39 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бояринцев подтвердил, что «Родина» интересовалась Павлюченко
12:15 · Россия. Мелбет-Первая лига
Талалаев – о победе над «Тюменью»: «Счёт должен был быть 5:1»
Все новости
Рекомендуем