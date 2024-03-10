«Динамо» из Махачкалы вырвало победу у «Ленинградца»

В 22-м туре Мелбет-Первой лиги «Динамо» из Махачкалы принимало «Ленинградец». До 82-й минуты команды не могли открыть счёт, в итоге удача улыбнулась хозяевам поля. Ражаб Магомедов точно завершил атаку. А на 90-й минуте его команда удвоила перевес.

«Динамо» вышло на второе место благодаря победе со счетом 2:0, а соперник идет 14-м.