В махачкалинском «Динамо» намерены сохранить Бердыева до конца сезона

Махачкалинское «Динамо» хочет сохранить главного тренера команды Курбана Бердыева в клубе до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что 71-летний специалист близок к тому, чтобы возглавить сборную Азербайджана.

По информации Metaratings, ситуация зависит от разрешения футбольной федерации Азербайджана. В «Динамо» планируют договориться о продолжении сотрудничества с Бердыевым до середины нынешнего года.

Напомним, Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» летом 2023 года. После 20 туров текущего сезона Мелбет-Первой лиги динамовцы, набравшие 37 очков, возглавляют турнирную таблицу.