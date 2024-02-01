Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Мелбет-Первая лига

В махачкалинском «Динамо» намерены сохранить Бердыева до конца сезона

01 Февраля 2024 • 13:50 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Ленинградец
10.03 18:00

Махачкалинское «Динамо» хочет сохранить главного тренера команды Курбана Бердыева в клубе до конца нынешнего сезона.

Ранее сообщалось, что 71-летний специалист близок к тому, чтобы возглавить сборную Азербайджана.

По информации Metaratings, ситуация зависит от разрешения футбольной федерации Азербайджана. В «Динамо» планируют договориться о продолжении сотрудничества с Бердыевым до середины нынешнего года.

Напомним, Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» летом 2023 года. После 20 туров текущего сезона Мелбет-Первой лиги динамовцы, набравшие 37 очков, возглавляют турнирную таблицу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Курбан Бердыев Динамо Махачкала

Новости по матчу

Сегодня, 01 Февраля
13:50
В махачкалинском «Динамо» намерены сохранить Бердыева до конца сезона
11:00
В махачкалинском «Динамо» допустили уход Бердыева
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ДИНАМО МАХАЧКАЛА ЛЕНИНГРАДЕЦ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне» Бенитес - об уходе Клоппа: «У меня есть свои люди в «Ливерпуле», я знаю, что произошло» ​Зидан может возглавить суперклуб АПЛ «Реал» выбрал нападающего, которого может купить вместо Мбаппе Хави убедил трёх топ-игроков перейти в «Барселону», но Деку забраковал сделки «Реал» и «ПСЖ» приняли решение по Мбаппе Стала известна сумма возможного трансфера Винисиуса в «Манчестер Юнайтед» Президент «Ливерпуля» предлагал Клоппу открыть чековую книжку и не уходить Варианты для Хави после ухода из «Барселоны» Модрич принял неожиданное решение по будущему
Кто может сменить Хави в «Барселоне» «Барселона» на своём поле пропустила 5 мячей от «Вильярреала» «Барселона» - «Вильярреал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:5 «Реал» и ещё три гранда претендуют на Хаби Алонсо «Манчестер Сити» выбрал замену Гвардиоле Хави объявил об уходе из «Барселоны» по окончании сезона «Барселона» всё же сломила сопротивление «Осасуны» ​Моуринью может возглавить «Барселону» «Барселона» - «Осасуна»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Гвардиола назвал тренера, который должен заменить Хави в «Барселоне»
Спортивные новости
«Локомотив» сломил сопротивление «Спартака» в КХЛ ЦСКА победил «Торпедо» в матче КХЛ и вышел в плей-офф Путин назвал ущербными сегодняшние соревнования под эгидой МОК Тутберидзе высказалась о дисквалификации Валиевой Сборная России по фигурному катанию лишилась золотой медали на Олимпиаде-2022 Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 01 Февраля
13:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
В махачкалинском «Динамо» намерены сохранить Бердыева до конца сезона
11:34 · Россия. Мелбет-Первая лига
Бердыев близок к уходу из махачкалинского «Динамо»
11:00 · Россия. Мелбет-Первая лига
В махачкалинском «Динамо» допустили уход Бердыева
09:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
Тукманов: «Денисов может дорасти до главного тренера «Торпедо»
31 Января
23:02 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Енисей» Тихонова может усилиться бывшим игроком «Оренбурга»
17:49 · Россия. Премьер-лига
«Пари НН» снова огорчил «Родину», теперь в контрольной игре
15:22 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Химки» отпраздновали свой день рождения снятием санкций с клуба
14:04 · Россия. Мелбет-Первая лига
Игорь Денисов — новый тренер академии «Торпедо» официально
12:16 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Шинник» не интересовался Макеевым эксклюзив
30 Января
19:07 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев: «За последние 20-30 лет Бердыев не получал так мало»
17:37 · Россия. Премьер-лига
Легенда «Амкара» усилит тренерский штаб «КАМАЗа»
17:18 · Россия. Мелбет-Первая лига
В «Енисее» Тихонова игроков будут штрафовать за брань 1
15:45 · Россия. Мелбет-Первая лига
​«Шинник» поддержал благотворительную акцию фото
15:36 · Россия. Мелбет-Первая лига
Денис Глушаков покинул костромской «Спартак» официально
13:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Москвичёва: «Вариант с махачкалинским «Динамо» отпал неделю назад»
Все новости
Рекомендуем