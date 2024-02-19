Ковачевич: «Бердыев — большой тренер, я многому у него научился»

Защитник махачкалинского «Динамо» Владимир Ковачевич поделился мнением о бывшем главном тренере дагестанской команды Курбане Бердыеве.

Сербский футболист выразил благодарность 71-летнему специалисту, назвав его не только хорошим тренером, но и замечательным человеком.

«Бердыев — большой тренер. Даже я, казалось бы, опытный уже футболист, мне за 30, многому научился, работая с ним. Бердыев не только очень хороший специалист, но и замечательный человек», — приводит слова Ковачевича «РБ Спорт».

Напомним, Бердыев работал в «Динамо» с июля 2023 по февраль 2024 года. Под его руководством махачкалинцы завершили первую часть текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги в статусе лидера.