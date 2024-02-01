Попов предположил, почему Бердыев покинул махачкалинское «Динамо»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов высказался об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера махачкалинского «Динамо».

Попов признался, что не верит в слухи о возможном конфликте Бердыева с президентом дагестанского клуба Гаджи Гаджиевым. По мнению эксперта, специалист решил покинуть «Динамо», так как получил предложение о работе в другом месте.

«Есть информация о том, что сборную Азербайджана собирается принять. Поэтому у него был такой пункт в договоре, что, если будет предложение, он уходит. Раз он уходит, значит, у него есть другое предложение», — приводит слова Попова Metaratings.

Напомним, Бердыев возглавил «Динамо» летом прошлого года. На сегодняшний день команды из Махачкалы занимает первое место в турнирной таблице Мелбет-Первой лиги, набрав в 37 очков в 20 турах.