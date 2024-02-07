Гаджиев: «По характеру Биджиев близок к Бердыеву»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о новом главном тренере дагестанской команды Хасанби Биджиеве, о назначении которого было объявлено сегодня, 7 февраля.

По мнению Гаджиева, опыт работы в «Анжи» и «Локомотиве» должен помочь Биджиеву справиться со своими обязанностями в махачкалинском «Динамо».

«Выдержанный, трезвый, солидный мужчина. Мы думаем, что по ментальности и характеру он близок к Бердыеву. Регалий поменьше, но ничего, у нас тоже команда не звёздная», — цитирует Гаджиева Metaratings.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги команда их Махачкалы занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков.