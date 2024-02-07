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Мелбет-Первая лига

Гаджиев: «По характеру Биджиев близок к Бердыеву»

07 Февраля 2024 • 13:25 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Ленинградец
10.03 18:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о новом главном тренере дагестанской команды Хасанби Биджиеве, о назначении которого было объявлено сегодня, 7 февраля.

По мнению Гаджиева, опыт работы в «Анжи» и «Локомотиве» должен помочь Биджиеву справиться со своими обязанностями в махачкалинском «Динамо».

«Выдержанный, трезвый, солидный мужчина. Мы думаем, что по ментальности и характеру он близок к Бердыеву. Регалий поменьше, но ничего, у нас тоже команда не звёздная», — цитирует Гаджиева Metaratings.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги команда их Махачкалы занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков.

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