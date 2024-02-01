В махачкалинском «Динамо» допустили уход Бердыева

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев допустил возможный уход главного тренера команды Курбана Бердыева нынешней зимой из клуба.

Ранее Гаджиев сообщал, что 71-летний специалист может продолжить работу в сборной Азербайджана.

«В нашем мире всё может быть, но сейчас он в команде. Так просто мы с Курбаном Бекиевичем не расстанемся — это не тот уровень тренера, чтобы с ним так расставаться. У нас к нему в высшей степени уважительное отношение», — цитирует Гаджиева «Чемпионат».

Напомним, Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» летом прошлого года. После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги дагестанская команда возглавляет турнирную таблицу, имея в своём активе 37 набранных очков.