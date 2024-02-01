Гендиректор махачкалинского «Динамо» Газизов: «Я не собираюсь покидать клуб»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что не собирается покидать дагестанский клуб.

Напомним, сегодня, 1 февраля, махачкалинское «Динамо» официально объявило об уходе Курбана Бердыева с поста главного тренера команды. Отметил, что специалист не успел проработать в Дагестане и одного полноценного сезона.

«Я не собираюсь покидать клуб, продолжаем работу. Надеемся, что уже в ближайшее время мы объявим имя нового главного тренера», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

После 20 туров Мелбет-Первой лиги «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков. Сезон второго по значимости футбольного дивизиона России возобновится в начале марта.