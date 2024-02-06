В махачкалинском «Динамо» рассказали, какого тренера ищет клуб

Махачкалинское «Динамо» ищет нового главного тренера команды среди российских и постсоветских специалистов. Об этом сообщил генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

Напомним, в начале текущего месяца махачкалинское «Динамо» покинул 71-летний тренер Курбан Бердыев.

«По поиску нового главного тренера обстановка рабочая. Если бы всё было легко, мы бы уже определились. Даже если не найдём нового тренера к началу второго сбора, то ничего страшного. Выбираем из российских и постсоветских кандидатов», — цитирует Газизова «Матч ТВ».

Отметим, что на сегодняшний день «Динамо» возглавляет турнирную таблицу Мелбет-Первой лиги, набрав 37 очков в 20 турах.