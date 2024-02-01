Бердыев близок к уходу из махачкалинского «Динамо»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Курбан Бердыев в ближайшее время покинет дагестанский клуб.

По информации Sport24, сегодня, 1 февраля, 71-летний специалист должен будет попрощаться с командой. Ожидается, что новым местом работы Бердыева станет Азербайджан.

Напомним, Бердыев возглавил махачкалинское «Динамо» летом прошлого года. Ранее он работал в «Сочи», «Ростове» и казанском «Рубине», вместе с которым дважды сумел выиграть чемпионат России.

После 20 туров нынешнего розыгрыша Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Химки» на одно очко.