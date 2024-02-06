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Мелбет-Первая лига

Гаджиев допустил возвращение Бердыева в махачкалинское «Динамо»

06 Февраля 2024 • 16:39 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Ленинградец
10.03 18:00

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев допустил возможное возвращение в клуб бывшего главного тренера команды Курбана Бердыева.

«Курбан Бекиевич — мой друг. Он был и остаётся им. Я думаю, что он может вполне вернуться и побыть с нами до конца сезона. Но у любого человека своя жизнь, и он приехал на уровень ниже своих возможностей», — приводит слова Гаджиева «Спорт День за Днём».

Напомним, Бердыев покинул махачкалинское «Динамо» текущей зимой, не проработав в дагестанском клубе и одного полноценного сезона. После 20 туров текущего розыгрыша Мелбет-Первой лиги динамовцы возглавляют турнирную таблицу с 37 набранными очками в своём активе.

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