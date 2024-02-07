В махачкалинском «Динамо» сообщили, что клуб определился с новым тренером

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов сообщил, что в клубе определились с кандидатурой нового главного тренера команды.

Напомним, в начале текущего месяца «Динамо» покинул известный специалист Курбан Бердыев.

«Мы определились с тренером, если всё будет нормально, в течение одних-двух суток должны объявить о назначении», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Также гендиректор отметил, что махачкалинский клуб отказался от услуг нескольких иностранных тренеров, так как готов сотрудничать только с наставником из постсоветского пространства.

Напомним, после 20 туров Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» занимает первое место в турнирной таблице, имея в своём активе 37 набранных очков.