Махачкалинское «Динамо» обсудит с Мусаевым возможную работу в клубе

Махачкалинское «Динамо» рассмотрит возможность приглашения на пост главного тренера команды Мурада Мусаева, который сегодня, 1 февраля, покинул азербайджанский «Сабах».

При этом, как отмечает Metaratings, вероятность такого сотрудничества крайне мала, так как махачкалинское «Динамо» не сможет повторить условия, которые были у Мусаева в «Сабахе».

Напомним, ранее «Динамо» официально объявило об уходе из клуба 71-летнего специалиста Курбана Бердыева.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Химки» на одно очко.