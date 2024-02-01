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Мелбет-Первая лига

Махачкалинское «Динамо» обсудит с Мусаевым возможную работу в клубе

01 Февраля 2024 • 17:04 Комментировать
Динамо Махачкала
...
Ленинградец
10.03 18:00

Махачкалинское «Динамо» рассмотрит возможность приглашения на пост главного тренера команды Мурада Мусаева, который сегодня, 1 февраля, покинул азербайджанский «Сабах».

При этом, как отмечает Metaratings, вероятность такого сотрудничества крайне мала, так как махачкалинское «Динамо» не сможет повторить условия, которые были у Мусаева в «Сабахе».

Напомним, ранее «Динамо» официально объявило об уходе из клуба 71-летнего специалиста Курбана Бердыева.

После 20 туров Мелбет-Первой лиги махачкалинское «Динамо» возглавляет турнирную таблицу, опережая своего ближайшего преследователя «Химки» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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13:50 · Россия. Мелбет-Первая лига
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