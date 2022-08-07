«Ростов» забил «Оренбургу» на 45-й минуте с пенальти

В четвёртом туре Премьер-лиги «Ростов» принимает «Оренбург». Соперники создали немало моментов до перерыва, но единственный гол был забит только на 45-й минуте и с пенальти. Александр Павловец сбил Дмитрия Полоза в своей штрафной площадке, играя в корпус. Сам пострадавший подошел к мячу и сильно пробил по центру ворот соперника. «Ростов» закончил первый тайм со счетом 1:0 в свою пользу. На эту минуту команда Валерия Карпина догоняет «Зенит» и «Динамо» на четвертом месте с 8 очками в своем багаже. У «Оренбурга» только три балла.

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