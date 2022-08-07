«Ростов» снова забил «Оренбургу» с пенальти

В матче четвёртого тура Премьер-лиги «Ростов» принимает «Оренбург» и в начале второго тайма ведёт уже со счётом 2:0. На 45-й минуте Дмитрий Полоз заработал пенальти и сам его реализовал, нанеся сильный удар по центру ворот гостей. На 60-й минуте уже Николай Комличенко поразил цель с 11-метровой отметки, разведя мяч и голкипера по углам.

В онлайн-таблице Премьер-лиги ростовчане занимают четвертое место наряду с «Зенитом» и «Динамо». У «Оренбурга» только три очка.

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