​Карпин выбрал состав «Ростова» на матч с «Оренбургом»

В одном из вечерних матчей воскресенья в Российской премьер-лиге пересекутся «Ростов» и «Оренбург». Наставник ростовчан Валерий Карпин включил в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Стартовый свисток в матче «Ростов» - «Оренбург» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.

После трёх сыгранных матчей чемпионата России «Ростов» имеет в своём кармане пять зачётных баллов. Если команда Валерия Карпина обыграет «Оренбург», то она догонит по очкам «Зенит».