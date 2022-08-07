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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин выбрал состав «Ростова» на матч с «Оренбургом»

07 Августа 2022 • 18:46 Комментировать
Ростов
...
Оренбург
1.80 3.90 4.20
Через 0 ч. 42 мин.

В одном из вечерних матчей воскресенья в Российской премьер-лиге пересекутся «Ростов» и «Оренбург». Наставник ростовчан Валерий Карпин включил в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелёхин, Байрамян, Уткин, Глебов, Щетинин, Полоз, Комличенко.

Стартовый свисток в матче «Ростов» - «Оренбург» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Не пропустите подробную трансляцию в текстовом формате.

После трёх сыгранных матчей чемпионата России «Ростов» имеет в своём кармане пять зачётных баллов. Если команда Валерия Карпина обыграет «Оренбург», то она догонит по очкам «Зенит».

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин
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