Карпин: «Забили второй и расслабились»

«Ростов» продолжает идти по календарю российского чемпионата Премьер-лиги без поражений - две ничьи и две победы. В воскресенье ростовчане переиграли дебютанта РПЛ - «Оренбург». Оба гола хозяева поля забили с пенальти, но концовка матча оказалась нервной, потому что гости смогли отыграть один гол. Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча.

- После пропущенного мяча добавилась нервозность. Сделали замены игроков, которые устали, чтобы дотерпеть до конца. Дотерпели, три очка взяли, с игрой позже разберемся, - цитирует Карпина телеканал Матч ТВ.

В пятом туре российской Премьер-лиги «Ростов» сыграет в гостях с «Пари НН».