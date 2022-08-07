Карпин: «Забили второй и расслабились»

«Ростов» продолжает идти по календарю российского чемпионата Премьер-лиги без поражений - две ничьи и две победы. В воскресенье ростовчане переиграли дебютанта РПЛ - «Оренбург». Оба гола хозяева поля забили с пенальти, но концовка матча оказалась нервной, потому что гости смогли отыграть один гол. Наставник «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал итоги матча.
- После пропущенного мяча добавилась нервозность. Сделали замены игроков, которые устали, чтобы дотерпеть до конца. Дотерпели, три очка взяли, с игрой позже разберемся, - цитирует Карпина телеканал Матч ТВ.
В пятом туре российской Премьер-лиги «Ростов» сыграет в гостях с «Пари НН».
Оценить новость
Поделиться:
Добавьте
Евро-Футбол в источники
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
|
окончен
|
Крылья Советов
|
0:2
|
Динамо Москва
|
|
окончен
|
Сочи
|
2:1
|
Пари НН
|
|
окончен
|
Ростов
|
2:1
|
Оренбург
|
1.80
3.90
4.20