«Ростов» благодаря двум пенальти с минимальным счетом одолел «Оренбург»

В минувшем сезоне «Ростов» выступил крайне нестабильно. Это привело к тому, что команда заняла только девятую строчку в турнирной таблице. За 30 туров чемпионата южане смогли выиграть 10 встреч и добыли 8 ничьих, что принесло 38 баллов в копилку клуба. Неплохо проявила себя атака, которая смогла отличиться 47 раз. В марте на пост наставника вернулся Валерий Карпин, и с ним команда смогла выйти из зоны вылета и выдала серию удачных матчей, благодаря чему оторвалась от опасной зоны на почтительное расстояние. В рамках нового турнира РПЛ «Ростову» удалось добыть две ничьи и одну победу.

«Оренбург», к чести своей, смог вернуть себе место в РПЛ. В рамках турнира Первой лиги команда за 38 туров смогла добыть 23 победы и 5 ничейных исходов. С 74 очками команда завоевала путевку в элитный дивизион. Стоит отметить, что в первой встрече чемпионата России оренбуржцы проиграли «Крыльям Советов» (2:4), после чего команда Марселя Лички легко переиграли «Урал» со счетом 3:0. В рамках же последнего противостояния «бело-синие» уступили «Спартаку», играя на выезде. К четвертому туру гости подходили на 11-й строчке в турнирной таблице.

Встреча в Ростове-на-Дону стартовала при 30-градусной жаре. Возможно, именно яркие лучи палящего солнца заставили Сивакова уже на второй минуте встречи сфолить в подкате против Комличенко и получить в свой пассив карточку желтого цвета. Как будто испугавшись серьезных намерений арбитра, команды немного успокоили свой пыл, но успели провести по паре атак, каждая из которых принесла клубам заработанные угловые удары. Стандартные положения, к слову, ни к чему интересному не привели.

На 29-й минуте встречи ростовчане могли открыть счет в матче. Уткин выдал передачу в штрафную на партнера, но сфера по пути к адресату зацепила Малых, и едва не юркнула в ворота. Повезло «Оренбургу», что вратарь был готов переложиться в рамке и спасти свой коллектив от потенциального пропущенного мяча. Спустя всего пару мгновений уже сам Уткин вышел на свидание с голкипером, получив передачу от Байрамяна. Пробил он далее с носка по воротам соперника с 11-ти метров, но угодил в правую стойку после шикарной игры Гошева в створе.

На 33-й и 34-й минуте за фолы разного калибра Андрей Малых и Александр Павловец были наказаны желтыми карточками. Давление же у ворот гостей предполагало забитый гол еще до перерыва. И на 44-й минуте игра Полоз сумел подставиться под жесткий стык Павловца, упал на газон. Рефери указал на точку, а сам Полоз подошел к мячу и уверенно реализовал выстрел с «точки» - 1:0.

В перерыве гости решили освежить игру и выпустили на поле Полуяхтова, Гойковича и Веру. На 58-й минуте встречи южане смогли заработать второй 11-метровый удар в поединке. Уткин выдал со штрафного заброс на вратарскую соперника, где Эктов буквально навалился на Комличенко. Рефери без раздумий указал на «точку», определив фол. Сам пострадавший подошел к снаряду и исполнил приговор в действие, отправив мяч в ворота оппонента на глазах у 4000-тысячной армии поклонников «Ростова» - 2:0.

Пенальти судейская бригада назначила и на 68-й минуте игры после того, как Песьяков въехал в голеностоп Воробьеву. Рефери показал карточку голкиперу хозяев, а исполнить удар подошел сам Воробьёв, который реализовал свой шанс – 2:1. В оставшееся время на поле появились Титков, Тугарев, Миронов, Голенко и Нтумба, а Уткин и Мирнов на радостях успели уже в компенсированное время матча получить по желтой карточке, подведя жирную черту под протоколом игры.