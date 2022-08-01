Малых уверен, что «Оренбург» не покинет РПЛ

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых заявил о том, что верит в сохранение прописки в РПЛ.

«Конечно, я верю, что «Оренбург» останется в Премьер-лиге, ведь если не верить, для чего все это?!» — цитирует Малых ТАСС.

Футболист сказал, что верит в себя, он выразил надежду в то, что в предстоящих матчах «Оренбург» будет показывать хорошую игру и набирать очки.

В стартовых матчах Российской премьер-лиги «Оренбург» уступил «Крыльям Советов» (2:4), выиграл «Урал» (3:0) и проиграл «Спартаку» (1:4). В следующем туре оренбургская команда сыграет с «Ростовом», встреча пройдет 7 августа, начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени.