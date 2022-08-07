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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин: «Уткина особо никак не поздравляли, подкололи да и всё»

07 Августа 2022 • 20:05 Комментировать
Ростов
1:0
Оренбург
1.80 3.90 4.20
1-й тайм

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Щетинин сегодня будет играть в центре поля либо в группе атаки?

- Будет играть на своей позиции в центре поля, где у нас всегда играл. Он на сборах пропустил две недели из-за мышечной травмы. Сейчас он набирал форму, выходил. Уже может выйти в стартовом составе.

- Даниил Уткин признан лучшим игроком месяца. Поздравили ли его как-то в команде? Ваш персональный выбор лучшего игрока июля?

- У меня персонального выбора нет, за другими командами не очень так слежу, тем более, там за иностранцами. За российскими игроками – да, в силу того, что надо еще про сборную думать, так что я затрудняюсь ответить, кто лучший игрок. Уткина особо никак не поздравляли, подкололи да и всё.

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Даниил Уткин
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Идет 48 минута Ростов 1:0 Оренбург 1.80 3.90 4.20
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