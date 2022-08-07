Карпин: «Уткина особо никак не поздравляли, подкололи да и всё»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Щетинин сегодня будет играть в центре поля либо в группе атаки?

- Будет играть на своей позиции в центре поля, где у нас всегда играл. Он на сборах пропустил две недели из-за мышечной травмы. Сейчас он набирал форму, выходил. Уже может выйти в стартовом составе.

- Даниил Уткин признан лучшим игроком месяца. Поздравили ли его как-то в команде? Ваш персональный выбор лучшего игрока июля?

- У меня персонального выбора нет, за другими командами не очень так слежу, тем более, там за иностранцами. За российскими игроками – да, в силу того, что надо еще про сборную думать, так что я затрудняюсь ответить, кто лучший игрок. Уткина особо никак не поздравляли, подкололи да и всё.