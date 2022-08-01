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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Карпин ответил на вопрос о возможном возвращении Шомуродова в «Ростов»

01 Августа 2022 • 19:44 Комментировать
Ростов
...
Оренбург
1.75 3.80 4.60
07.08 20:00

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал возможное возвращение нападающего «Ромы» Элдора Шомуродова в ростовский клуб.

«Если представится возможность вернуть Шомуродова в «Ростов», тогда будем думать. По мере возможности следим за ним», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Карпин заявил, что не знает, где лучше играть самому Шомуродову, это вопрос нужно задать главному тренеру «Ромы» Жозе Моуринью.

Ранее сообщалось, что бывший форвард «Ростова» может перейти в «Болонью» на правах аренды. Напомним, что 27-летний Шомуродов выступал за «Ростов» с 2017 по 2020 год.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Ростов Жозе Моуринью Валерий Карпин Элдор Шомуродов
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