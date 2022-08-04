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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Карпин: «Мне ещё не хватало про Медиалигу разговаривать, а про Мостового тем более»

04 Августа 2022 • 17:43 Комментировать
Ростов
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Оренбург
1.78 3.90 4.20
07.08 20:00

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой будет тренировать команду АMC Fights Nights, выступающую в стремительно набирающей популярность Медиалиге. На эту новость отреагировал Валерий Карпин, который возглавляет «Ростов». Впрочем, широкого комментария специалист не дал.

«Мне ещё про Медиалигу не хватало разговаривать», - высказался Карпин для «Чемпионата». «Не столько про Медиалигу, сколько про Мостового? Про Мостового тем более», - добавил тренер.

В настоящий момент Валерий Карпин готовит «Ростов» к матчу чемпионата России против «Оренбурга». Команды сыграют в ближайшее воскресенье, 7 августа.  

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Валерий Карпин Александр Мостовой медиалига
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