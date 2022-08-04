​Карпин прокомментировал признание Уткина лучшим футболистом РПЛ в июле

Лучшим игроком Российской премьер-лиги по итогам июля был признан Даниил Уткин. Полузащитник «Ростова» в трёх стартовых турах чемпионата смог записать на свой счёт один гол и три результативных паса (во всех трёх случаях он ассистировал Николаю Комличенко). По поводу признания Уткина лучшим высказался главный тренер «жёлто-синих» Валерий Карпин.

«Конечно же, хочу поздравить его с этим достижением. Пускай продолжает дальше в том же духе!» - высказался Карпин для «Спорт-Экспресса». Тренер «Ростова» отметил, что признание Уткина лучшим футболистом июля его не удивило.

Ближайший матч РПЛ «Ростов» проведёт 7 августа – против «Пари НН».