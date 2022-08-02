Агент Комличенко прокомментировал высокую результативность игрока

Агент Александр Клюев, представляющий интересы форварда «Ростова» Николая Комличенко, прокомментировал результативность нападающего на старте РПЛ.

Клюев сказал «Чемпионату», что Комличенко и полузащитник Даниил Уткин давно знают друг друга, ведь они вместе играли за «Краснодар», у них отличное взаимодействие на старте нового сезона Российской премьер-лиги. Агент считает, что работа под руководством Валерия Карпина дает свои результаты.

27-летний нападающий «Ростова» в текущем сезоне принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги, в которых отметился тремя забитыми мячами.