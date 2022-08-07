В матче «Ростов» - «Оренбург» реализован уже третий пенальти

В середине второго тайма матча четвёртого тура Премьер-лиги между «Ростовом» и «Оренбургом» ещё раз обновился счёт на табло. Дмитрий Воробьёв выбежал один на один с голкипером ростовчан Сергеем Песьяковым, пробил мимо цели, но был сбит в итоге. Арбитр принял решение назначить уже третий 11-метровый в этом поединке. И снова к мячу подошел тот, кто заработал стандарт. Мяч был запущен в правый нижний угол, а Песьяков не угадал. Счет стал 2:1 в пользу «Ростова».

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