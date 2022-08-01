Полуяхтов — о старте «Оренбурга» в РПЛ: «Конечно, хотелось бы лучше»

Защитник «Оренбурга» Владимир Полуяхтов поделился мнением о старте сезона для оренбургской команды.

«Конечно, хотелось бы лучше. Всегда хочется лучше. Довольствоваться тем, что набрали три очка в трех матчах, и радоваться этому — нет, это не про нашу команду», — приводит слова Полуяхтова «Чемпионат».

Футболист заявил, что команда всегда будет отдавать все силы на поле, ведь «Оренбург» играет не только ради себя, но и для болельщиков.

В текущем сезоне 33-летний защитник принял участие в трех матчах Российской премьер-лиги. В четвертом туре «Оренбург» встретится с «Ростовом» 7 августа.