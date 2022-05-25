«Уфа» вышла вперёд в матче с «Оренбургом»

В эти минуты, в Оренбурге проходит первый стыковой матч за право играть в Российской премьер-лиге, местная команда принимает «Уфу».

На 19-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга». Пенальти исполнять принялся форвард гостей Гамид Агаларов, он вколотил мяч в левый верхний угол.

Сегодня, в Хабаровске состоялся первый стыковой матч, в котором СКА победил «Химки» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник Эмерсон на 14-й минуте. Ответная встреча пройдёт 28 мая в Химках.

За прямой текстовой трансляцией матча «Оренбург» - «Уфа» следить можно здесь.