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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Уфа» вышла вперёд в матче с «Оренбургом»

25 Мая 2022 • 17:58 Комментировать
Оренбург
0:1
Уфа
2-й тайм

В эти минуты, в Оренбурге проходит первый стыковой матч за право играть в Российской премьер-лиге, местная команда принимает «Уфу».

На 19-й минуте главный арбитр встречи Владислав Безбородов назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга». Пенальти исполнять принялся форвард гостей Гамид Агаларов, он вколотил мяч в левый верхний угол.

Сегодня, в Хабаровске состоялся первый стыковой матч, в котором СКА победил «Химки» со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил защитник Эмерсон на 14-й минуте. Ответная встреча пройдёт 28 мая в Химках.

За прямой текстовой трансляцией матча «Оренбург» - «Уфа» следить можно здесь.


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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Уфа Оренбург Стыковые матчи РПЛ Гамид Агаларов
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ОРЕНБУРГ УФА
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