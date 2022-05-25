Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Два пенальти, удаление, сила воли: «Уфа» вела в два мяча, но не удержала победу в Оренбурге

25 Мая 2022 • 19:28 Комментировать
Оренбург
2:2
Уфа
окончен

В первом стыковом матче за право играть в РПЛ «Оренбург» принимал «Уфу».

Протокол игры  
Оренбург 2:2Уфа
  19'Агаларов Гамид (0:1)
  62'Камилов Владислав (0:2)
(1:2) Гойкович Ренато70'   
(2:2) Малых Андрей84'   
Гошев ЕвгенийМалых Андрей   65'Полуяхтов Владимир  63' (Сычевой Владимир (  63'   79') Ойеволе Адессойе   90'Гойкович РенатоАюпов ТимурКапленко Кирилл  90' (Хотулёв Данила (  90') Ковалёв Юрий  78' (Прудников Николай (  78') Эктов АлександрОбухов Владимир  63' (Титков Николай (  63'   66') Фамейе Джоэль
Запасные: Корян АршакБреев СергейКеняйкин АлексейСысуев НиколайСтаматов Матео
Чичкан АнтонНикитин АлексейЖуравлёв Юрий   83'Плиев КонстантинЙокич Боян  56' (Ортис Дилан (  56') Кабутов Дмитрий  55' (Голубев Артём (  55') Камилов ВладиславФищенко РусланМрзляк Филип   73'  90' (Емельянов Данила (  90') Касинтура Эгаш   31'  77' (Жамалетдинов Тимур (  77') Агаларов Гамид  56' (Сухов Александр (  56')
Запасные: Кукушкин ИванКротов ВячеславМилетич Неманья IIБотака-Иобома ЭрвингСаплинов Александр
25 мая. Стадион "Газовик".

 

Основная часть российского сезона завершилась, но остался один незакрытый вопрос – составит ли кто-нибудь компанию «Рубину» и «Арсеналу» по покорению ФНЛ. Или, если посмотреть с другой стороны, сможет ли кто-то выбраться в РПЛ, кроме «Торпедо» и «Факела». В этом плане «Оренбург» на себя зол максимально. Команда Марцела Лички большую часть сезона лидировала в ФНЛ и упустила прямую путёвку в последнем туре. В стыках играть предстоит против «Уфы», которая как раз в последнем туре РПЛ прямого вылета избежала.

Домашним матчем начинала команда из ФНЛ, днём по Москве уже сыграли «СКА-Хабаровск» и «Химки», а вечером «Оренбург» принимал «Уфу». Первую битву представитель ФНЛ выиграл, так что уфимцам вдвойне важно было не посрамить честь РПЛ. И начали они очень серьёзно. Сразу же завладела инициативой команда Стукалова, не было ни малейшей скидки на гостевой статус матча.

Мяч неплохо ходил у «Уфы», однако долго не было голевых моментов. Помогла оборона «Оренбурга». Какая-то невероятная паника возникла после банального заброса Кабутова, Гошев сначала врезался в своего же защитника (Гойковича), а потом срубил Агаларова, рванувшего к опустевшим воротам. Гол Гамида голкипер отсрочил ровно на минуту, в следующем же эпизоде Агаларов реализовал пенальти, разбросав вратаря и мяч по разным углам – 0:1.

Только после этого «Оренбург» проснулся и задвигался. Концовку первого тайма хозяева провели очень достойно и могли счёт сравнивать, даже дважды. Но в первом моменте Обухов ужасно неуклюже замкнул прострел на углу вратарской, направив мяч куда-то на трибуны, а во втором примерно то же самое сделал Ковалёв, замыкавший прострел Фамейе. Удар с семи в метров летит в молоко, и команды уходят на перерыв.

А начало второй половины встречи уже было за «Уфой». Гошев классным сейвом не дал случиться второму голу, парировав удар с лёту от Кабутова. Дмитрий метров с семи бил после навеса Йокича, но отличиться не сумел. Правда, как и в первом случае, гол «Уфы» был лишь отсрочен. Вышел на поле свежий Ортис, поставил спину Малых и получил коленом. Падение, второй пенальти, второй гол «Уфы». Теперь уже 11-метровый реализовал Камилов, к тому моменту Агаларов был заменён – 0:2.

У «Оренбурга» хватило сил, чтобы вернуть интригу в двухматчевое противостояние. Навес Капленко со стандарта зародил панику во вратарской площади Чичкана и лучше всего ситуацией воспользовался Гойкович, с отскока вогнавший мяч под перекладину – 1:2. А в концовке натиск «Оренбурга» наработал и на второй гол. Журавлёв снёс Сычевого практически на линии штрафной площади. Красной карточки избежал, получив жёлтую, но команда проблем не избежала. Эктов разрезал оборону передачей на Малых, а Андрей мощно пробил в дальний от себя угол – 2:2. Матч хозяева доиграли в меньшинстве, уже в компенсированное время был удалён Ойеволе, заваливший Жамалетдинова после собственной же ошибки.

Не выиграла в гостях «Уфа», но остаётся фаворитом противостояния. Ответный матч состоится 28-го мая в столице Башкортостана.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Мая
20:19 · Россия. Премьер-лига
«Црвена Звезда» обратила внимание на Кассьерру вместо Дзюбы
19:57 · Россия. Премьер-лига
Стукалов назвал проблемы «Уфы»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер «Оренбурга» Личка: «Не вижу никаких проблем играть на третий день матч»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Будущее Бистровича в ЦСКА под вопросом
19:18 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» сравнял счёт в матче с «Уфой», проигрывая к 70-й минуте 0:2
19:15 · Россия. Премьер-лига
Как «Оренбург» отыграл один мяч у «Уфы» - видео видео
19:06 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» сократил отставание от «Уфы»
19:02 · Россия. Премьер-лига
Как «Уфа» забила второй мяч в ворота «Оренбурга» - видео видео
18:56 · Россия. Премьер-лига
Камилов удвоил преимущество «Уфы» в матче против «Оренбурга»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Как «Уфа» повела после удара Агаларова - видео видео
17:58 · Россия. Премьер-лига
«Уфа» вышла вперёд в матче с «Оренбургом»
17:29 · Россия. Премьер-лига
Агент Керка об уходе игрока из «Локомотива»: «Сейчас нет предпосылок к тому, чтобы он покинул команду» эксклюзив
17:01 · Россия. Премьер-лига
Лантратов рассказал, зачем толкнул болбоя
17:00 · Россия. Премьер-лига
«Оренбург» — «Уфа»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:2
16:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Маркова: «Имеем предложения от двух клубов РПЛ»
Все новости
Рекомендуем