Два пенальти, удаление, сила воли: «Уфа» вела в два мяча, но не удержала победу в Оренбурге

В первом стыковом матче за право играть в РПЛ «Оренбург» принимал «Уфу».

Основная часть российского сезона завершилась, но остался один незакрытый вопрос – составит ли кто-нибудь компанию «Рубину» и «Арсеналу» по покорению ФНЛ. Или, если посмотреть с другой стороны, сможет ли кто-то выбраться в РПЛ, кроме «Торпедо» и «Факела». В этом плане «Оренбург» на себя зол максимально. Команда Марцела Лички большую часть сезона лидировала в ФНЛ и упустила прямую путёвку в последнем туре. В стыках играть предстоит против «Уфы», которая как раз в последнем туре РПЛ прямого вылета избежала.

Домашним матчем начинала команда из ФНЛ, днём по Москве уже сыграли «СКА-Хабаровск» и «Химки», а вечером «Оренбург» принимал «Уфу». Первую битву представитель ФНЛ выиграл, так что уфимцам вдвойне важно было не посрамить честь РПЛ. И начали они очень серьёзно. Сразу же завладела инициативой команда Стукалова, не было ни малейшей скидки на гостевой статус матча.

Мяч неплохо ходил у «Уфы», однако долго не было голевых моментов. Помогла оборона «Оренбурга». Какая-то невероятная паника возникла после банального заброса Кабутова, Гошев сначала врезался в своего же защитника (Гойковича), а потом срубил Агаларова, рванувшего к опустевшим воротам. Гол Гамида голкипер отсрочил ровно на минуту, в следующем же эпизоде Агаларов реализовал пенальти, разбросав вратаря и мяч по разным углам – 0:1.

Только после этого «Оренбург» проснулся и задвигался. Концовку первого тайма хозяева провели очень достойно и могли счёт сравнивать, даже дважды. Но в первом моменте Обухов ужасно неуклюже замкнул прострел на углу вратарской, направив мяч куда-то на трибуны, а во втором примерно то же самое сделал Ковалёв, замыкавший прострел Фамейе. Удар с семи в метров летит в молоко, и команды уходят на перерыв.

А начало второй половины встречи уже было за «Уфой». Гошев классным сейвом не дал случиться второму голу, парировав удар с лёту от Кабутова. Дмитрий метров с семи бил после навеса Йокича, но отличиться не сумел. Правда, как и в первом случае, гол «Уфы» был лишь отсрочен. Вышел на поле свежий Ортис, поставил спину Малых и получил коленом. Падение, второй пенальти, второй гол «Уфы». Теперь уже 11-метровый реализовал Камилов, к тому моменту Агаларов был заменён – 0:2.

У «Оренбурга» хватило сил, чтобы вернуть интригу в двухматчевое противостояние. Навес Капленко со стандарта зародил панику во вратарской площади Чичкана и лучше всего ситуацией воспользовался Гойкович, с отскока вогнавший мяч под перекладину – 1:2. А в концовке натиск «Оренбурга» наработал и на второй гол. Журавлёв снёс Сычевого практически на линии штрафной площади. Красной карточки избежал, получив жёлтую, но команда проблем не избежала. Эктов разрезал оборону передачей на Малых, а Андрей мощно пробил в дальний от себя угол – 2:2. Матч хозяева доиграли в меньшинстве, уже в компенсированное время был удалён Ойеволе, заваливший Жамалетдинова после собственной же ошибки.

Не выиграла в гостях «Уфа», но остаётся фаворитом противостояния. Ответный матч состоится 28-го мая в столице Башкортостана.