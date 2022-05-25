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Стукалов назвал проблемы «Уфы»

25 Мая 2022 • 19:57 Комментировать
Оренбург
2:2
Уфа
окончен

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов подвёл итоги матча с «Оренбургом» (2:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Ну, комментарий какой? Три дня назад мы сыграли сверхэмоциональный матч, потеряли трех ключевых футболистов. Это Урунов, это Иванов, это Кротов, которых сегодня не хватило. Понятно, что повели в счете, знали, что «Оренбург»… Вы сами видели, перешли просто на длинные передачи, нельзя было проигрывать борьбу и подборы, что мы сделали в принципе. Из-за этого было преимущество. Не скажу, что было что-то сверхъестественное, но был навал, были индивидуальные действия в атаке отдельных футболистов, поэтому  создавалось напряжение. Но, опять же говорю, не хватило нам глубины состава на сегодняшний день. Но в Уфе уже будет другой состав абсолютно.

- Замена Агаларова вынужденная? Насколько серьезная?

- Я же говорю: мы играли на траве 112 минут, вы сами понимаете, здесь переход, переезд, автобусы, это всё вкупе. Мелочей не бывает в футболе.

- Два дня на отдых и восстановление. Хватит?

- У нас и «Оренбурга» по два дня. Не так, что у нас два дня, а у них - пять, правильно? Мы в равных условиях. Конечно, будем сейчас работать с командой, массажи там, восстановление, всё остальное. Будем делать по максимуму, чтобы игроков привести в нормальное состояние.

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Евро-Футбол.Ру,
Уфа Алексей Стукалов
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